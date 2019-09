Münster -

Ausgraben, untersuchen, konservieren – und dann? Natürlich ausstellen oder einlagern. So lässt sich die Arbeit der Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe grob zusammenfassen. Dass auf diese Weise über die Jahrzehnte ganz schön viele Exponate zusammenkommen, können Besucher am Tag des offenen Denkmals (8. September) in der Speicherstadt erkunden.