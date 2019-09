Am Montag (9. September) lädt das Kolpingwerk Diözesanverband Münster zu einer regional-politischen Veranstaltung nach Münster ein. Gemeinsam mit Dr. Robert Vehrkamp ( Bertelsmann-Stiftung ), Stephan Orth (Grüne) und Ruprecht Polenz (19 Jahre Bundestagsabgeordneter der CDU ) diskutieren Vertreter von Kolping, Politik und Selbstverwaltung zum Thema „Wie populistisch sind die Deutschen?“.

Die Veranstaltung findet am Montag (9. September) um 19 Uhr im Stadthotel Münster, Aegidiistraße 21, in Münster statt. Zum Einstieg referiert Dr. Vehrkamp zum Thema „Populistische Einstellung in Deutschland“. Anlass dieses laut Pressemitteilung des Veranstalters als lockeren Dialog moderierten Formates, das im Jubiläumsjahr in allen neun Regionen des Kolping-Diözesanverbandes angeboten wird, ist das 160-jährige Bestehen des Kolpingwerkes im Bistum Münster.