Bereits zum 16. Mal lädt die Nieberdingstraße am Samstag (7. September) ab 15 Uhr zum Tanz. Der Verein „NieberDing“ kündigt neben kulinarischen Freuden und kühlen Getränken auch politische Beiträge zum Thema Wohnraum an. Im Mittelpunkt steht das Musik-Programm auf der Festwiese:

► 16 bis 17 Uhr: Order 69 aus Münster spielen blues-lastigen Punk oder Garage-lastigen Rock’n’Roll.

► 17.45 bis 18.45 Uhr: Boomtown Shakedown sorgen mit Reggae und rockigen Ska-Nummern auf unjamaikanische Art für gute Laune. Deutsche und englische Texte mit Witz und Tiefgang sind laut Ankündigung garantiert.

► 19.15 bis 19.45 Uhr: Wurfgeschoss bieten Punk-Musik – aus Münster für Münster.

► 20.30 bis 21.45 Uhr: Anfangs kombinierten Neorite Einflüsse aus Sludge/Doom mit Stoner und Alternative Rock, hinzu kamen Spielarten des Metal. Das führte zum heutigen Spektrum: eklektischer Heavy Metal.

► 22.30 bis 24 Uhr: The Urban Turbans stehen für eine energiegeladene Mischung aus Balkanswing, Reggaejazz und Off-Beat–Coverversionen. Sound, der sich in keine Schublade zwängen lässt und bei der kein Fuß mehr am Boden bleibt, heißt es.

► 16.30 bis 3 Uhr: Die Kunterbunt-Bässe beschallen den Dub-Floor.

► Außerdem gibt es ein Kicker-Turnier, Lyrik von Andi Substanz, Hula-Hoop-Aktionen und ein Kinderprogramm. Der Eintritt zum Fest ist frei.

Alle Infos gibt es hier .