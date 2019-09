Stadt plädiert für Hittorfstraße

Die Ouvertüre für einen gemeinsamen Musik-Campus von Stadt und Universität ist gespielt, jetzt soll es konkret werden. Die Verwaltung bringt in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch (11. September) eine umfangreiche Vorlage zu dem millionenschweren Zukunftsvorhaben ein, die in den Ausschüssen beraten und am 9. Oktober vom Rat mit einem Grundsatzbeschluss verabschiedet werden soll. Die Beschlussempfehlung sieht vor, dass die Politik ihren ausdrücklichen Willen zur Errichtung eines Musik-Campus bekräftigt.

Oberbürgermeister Markus Lewe und der Rektor der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), Prof. Dr. Johannes Wessels , stellten am Donnerstagmittag das gemeinsame Kooperationsprojekt im Rathaus vor. Danach sollen die Westfälische Schule für Musik , das Sinfonieorchester der Stadt und die Musikhochschule der Universität auf dem Musik-Campus eine neue Heimat finden. Ein Gutachten sieht dafür drei Gebäude mit 17 500 Quadratmetern Nutzfläche vor. Herzstück soll ein Konzert- und Konferenzsaal mit 1200 Plätzen sein.

Hörster Parkplatz scheidet aus

Die Verwaltungsvorlage spricht sich bei der umstrittenen Standortfrage für das 16.200 Quadratmeter große Grundstück des ehemaligen WWU-Institutes für Pharmazie an der Ecke Einsteinstraße/Hittorfstraße aus. Für diesen Standort sollen nun vertiefenden Analysen durchgeführt werden. Zugleich sollen Raum-, Funktions- und Nutzungskonzeptes sowie ein Modell für die Trägerschaft und den Betrieb entwickelt werden.

Eckdaten Musik-Campus Das Musik-Forum würde für alle Beteiligten einen Konzertsaal mit 1200 Plätzen schaffen, führte der Uni-Rektor auf der Pressekonferenz am Donnerstagmittag aus. Für Konferenzen wäre der Saal laut städtischer Pressemitteilung auf 1500 Plätze erweiterbar. Der Campus wäre "Ort für alle" - fester Sitz der drei Partner Musikschule, Musikhochschule und Sinfonieorchester und nicht zuletzt auch erste Adresse für externe Konzertveranstalter. Prof. Wessels: "Er ist ein Ort für die ganze Stadtgesellschaft. Der Stadtgesellschaft, als deren Teil sich die Universität mit ihren Wissenschaftlern, Studierenden und Beschäftigten ausdrücklich versteht." Ein Gutachten der Metrum Managementberatung sieht für den Musik-Campus drei Gebäude mit insgesamt etwa 17 500 qm Nutzfläche vor. - Davon entfallen rund 7000 qm auf das gemeinsam genutzte Hauptgebäude mit Konzertsaal, der auch als Konferenzsaal genutzt werden kann, mit Kammermusiksaal, Pop-Bühne, Werkstattbühne und Räumen für Proben und zum Üben. - Das 6800 qm große Gebäude der Musikhochschule enthält unter anderem Unterrichts-, Übe- und Seminarräume sowie Arbeitsräume für Studierende. - Die Westfälische Schule für Musik benötigt etwa 2800 qm für Unterricht und Aufführungen, einschließlich einem Tonstudio und Raum für digitale Tonproduktion. - Das Sinfonieorchester hat einen Raumbedarf von zirka 900 qm; es kann unter anderem den Konzertsaal, die Proberäume und eine Orchesterbühne für bis zu 100 Musiker nutzen. ...

Der Hörster Parkplatz, der immer wieder ins Gespräch gebracht wird, scheidet mit einer Grundstücksfläche von vergleichsweise nur 8200 Quadratmetern aus Sicht der Verwaltung als Standort aus. Grund: Hier müsste unangemessen hoch und dicht gebaut werden, das Konzept eines offenen Musik-Campus lasse sich an der Stelle nicht realisieren, so Stadtbaurat Robin Denstorff. Das große Entwicklungspotenzial dieses Standortes soll nun in einem Quartiersentwicklungsprozess für das Martiniviertel und den Hörster Parkplatz erschlossen werden.

Widerspruch zur Projekt-Philosophie

Die Verwaltung spricht sich auch gegen einen Musik-Campus im Bereich des südlichen Schlossplatzes (Parkplatz der Universität) und auf der Grünfläche von ehemaligem Lindenhof und altem Zoo aus. Eine räumliche Trennung der Campus-Gebäude würde der Projektphilosophie widersprechen, auch wenn die Grundstücksflächen zusammengerechnet ausreichend wären.

Nach ersten Berechnungen der Universität würde der Bau des Musik-Campus Kosten von 160 bis 180 Millionen Euro verursachen. Davon würden zwei Drittel die Universität beziehungsweise vor allem das Land NRW tragen, etwa ein Dritten, rund 60 Millionen Euro, die Stadt. Baubeginn könnte in den Jahren 2023/24 sein.