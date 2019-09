Heiraten in Münster ist relativ teuer

Paare, die sich in Münster das Ja-Wort geben wollen, müssen verglichen mit anderen Städten in Deutschland etwas tiefer in die Tasche greifen.

Nach einem bundesweiten Gebühren-Vergleich eines Internetportals für die Eheschließung liegt das Standesamt Münster mit 79 Euro für die Anmeldung zur Eheschließung und auf Platz vier hinter Wuppertal (160 Euro), Köln (84) und München.

Dort werden ebenfalls 79 Euro fällig, bei internationalen Eheschließungen ist in der bayerischen Hauptstadt aber ein höherer Betrag zu entrichten. Viele Städte nehmen, anders als Münster höhere Gebühren, wenn einer der Partner nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Am günstigsten ist die Eheschließung in Hannover (50 Euro).