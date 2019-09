Warten auf die Mama

Drachendame Lissy inklusive Reiterin Anke stehen an der Himmelreichallee in Blickrichtung zum alten Zoo-Gelände. Neben ihr die Familie Honemann aus Albachten. Vater Torsten und die Töchter Emma, Pauline und Matilda schauen ebenfalls den Läufern entgegen.

„Wo bleibt denn die Mama?“, fragt Pauline. Mit selbst gemalten Pappschildern wollen sie Mutter Sarah (37), die nach neuen Jahren Pause erstmals wieder einen Marathon läuft, begrüßen.

Die Stelzenfiguren aus Plüsch sind eine Ablenkung, doch irgendwann soll endlich Mama kommen. Mit ihrer pinkfarbenen Laufhose wäre sie leicht erkennbar. Vorbei ziehen die Läufer, mal in Gruppen und mal als Einzelsportler.

Eine Gruppe Stadtwerke-Kids rennt kreischend am benachbarten Afrika-Point neben Plastik-Elefanten vorbei, von Mama ist nichts zu sehen.

Schnelles Küsschen und ein Lächeln

Nach einer Stunde Geduld kommt sie plötzlich zusammen mit zwei anderen Läuferinnen angetrabt, sie will noch unter vier Stunden bleiben, und so bleibt es beim schnellen Küsschen und einem Lächeln.

Die Familie ist stolz auf die sportliche Mama und Sarah Honemann freut sich sichtlich über den Sekundenkontakt, ehe es Richtung Ziel zum Prinzipalmarkt geht.

Laufende Werbung für die Kletterhalle

Auf der Strecke fällt auch ein laufender Berggipfel auf. Thomas Burgmaier und Maren Arndt vom Alpenverein Münster wollen im unge wöhnlichen Outfit für ihr gro ßes Ziel, endlich eine Kletterhalle für den Verein am DJK-Sportplatz an der Coburg bauen zu dürfen, Werbung machen. Die Botschaft kommt an beim Publikum, die „Matterhorn-Staffel“ erntet viel Beifall auf den letzten Metern vor dem Rathaus.

Am Stadtwerke-Kids-Point spielt die Band „OL‘55“ den Lindenberg-Hit „Und ich mach mein Ding“. Irgendwie passt das Lied zu den Akteuren auf und an der Strecke.