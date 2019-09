Die Tat hat sich nach Polizeiangaben am frühen Morgen gegen 5 Uhr ereignet. Die unbekannten Täter warfen vermutlich Beutel mit roter Farbe gegen die Schaufensterscheibe des Textilunternehmens an der Warendorfer Straße in Höhe der Albertstraße.

Außerdem sprühten sie schwarze Schriftzüge auf den Gehweg und die Scheiben. Die Botschaften richten sich gegen die Partei AfD. Einige Farbspritzer trafen nach Polizeiangaben auch die Fenster der Wohnungen im ersten Stock.

Schon mehrfach attackiert

Martin Schiller , der für die münsterische AfD im Stadtrat sitzt und das Geschäft für Stickerei und Textildruck im Erdgeschoss des Hauses betreibt, spricht gegenüber unserer Zeitung von einem "eindeutig linksextremistischen Anschlag". Schon mehrfach sei sein Ladenlokal Ziel derartiger Angriffe geworden. Vor rund einem Jahr beispielsweise hätten Unbekannte Buttersäure unter dem Türschlitz hindurch gespritzt, "das stinkt ja bestialisch", so Schiller. Auch wenn das Ladenlokal angemietet sei, werde er für die Schäden aufkommen müssen. Im Tagesverlauf werde sich eine Fachfirma die Schmierereien anschauen. Beeinflussen lassen werde er sich dadurch aber nicht, betont er: "Die kriegen mich nicht klein."

Schlimm finde er, dass durch die Taten auch Unbeteiligte getroffen würden, sagt Schiller: "Wir haben ja noch andere Unternehmungen neben mir und über mir. Die wollen einfach nur in Ruhe ihre Geschäfte machen." Traurig finde er zudem die fehlende Reaktion anderer Politiker: "Es gibt keinen Aufschrei der anderen politischen Parteien", meint Schiller.

Grünen-Sprecher verurteilt Tat

Eine Reaktion indes gab es zumindest am Montag rasch: Stephan Orth, Vorstandssprecher der Grünen in Münster, verurteilte die Farb-Attacke. "Solche Aktionen sind durch nichts zu rechtfertigen. Auch ich finde die Politik der AfD nicht hinnehmbar – keine Frage", schrieb Orth bei Facebook. "Aber solche Mittel sind undemokratisch und zu verurteilen."

Da die Polizei von einer politisch motivierten Tat ausgeht, übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen, bestätigte Polizeisprecher Andreas Bode auf Nachfrage.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251/275-0 zu melden.