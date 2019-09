1969 wurde die Freundschaft zwischen Münster und Monastir begründet

Zum 50jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Monastir kommt auf Einladung von Oberbürgermeister Markus Lewe vom 10. bis 14. September eine vierköpfige Delegation nach Münster. Die Jubiläums-Feierstunde ist am Freitag (13. September) um 18 Uhr im Erbdrostenhof.

Alle, die sich für die Städtepartnerschaft engagieren oder sich sonst mit Monastir verbunden fühlen, sind eingeladen. Die Besucher erfahren Interessantes und Neues über Monastir und lernen Aktive aus der Städtepartnerschaft kennen. Anmeldung bis 11. September erbeten beim Amt für Bürger- und Ratsservice (02 51/4 92-33 29, kosmeier@stadt-muenster.de).

Das Programm

Auf dem Programm des Jubiläumsbesuchs steht unter anderem ein Fachaustausch im Rahmen der Kommunalen Klimapartnerschaft, vor allem in dem Bereich Abfallwirtschaft. Die Klimapartnerschaft wurde im Mai 2019 in Münster begründet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Anlässlich der diesjährigen Partnerschaftsjubiläen mit Monastir und Rjasan hat die Künstlergemeinschaft pArt 96 eine Künstlerin aus dem russischen Rjasan und einen Künstler aus dem tunesischen Monastir zu einer gemeinsamen Ausstellung eingeladen. Diese wird am Donnerstag (12. September) um 18.30 Uhr im VHS-Forum im Aegidiimarkt eröffnet. Außerdem bietet zum Partnerschaftsjubiläum „Bio to Go“ in den Münster-Arkaden vom 9. bis 14. September tunesische Gerichte an.

Intensive Prägung

Erste Beziehungen zwischen Münster und Monastir gehen auf den münsterschen Kaufmann Egbert Snoek und den Gouverneur von Nabeule, einer Nachbarstadt Monastirs, zurück. Die Partnerschaftsurkunde wurde am 11. März 1969 von den damaligen Stadtoberhäuptern Bechir Charmine und Albrecht Beckel unterzeichnet.

Zunächst war die Städteverbindung durch Delegations-, und Arbeitsbesuche und Praktika geprägt. Seit den 90er-Jahren entwickelten sich zunehmend persönliche Kontakte durch Kunstprojekte und erste Schüleraustausche. Nach der „Jasmin-Revolution“ in Tunesien 2010/2011 wurde die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene intensiver.

Gemeinsames Projekt

Weiteren Auftrieb brachten der 2017 in Münster gegründete Freundeskreis Münster – Monastir e.V. und eine neue Schulpartnerschaft des Overberg-Kollegs. Für den Oktober 2019 organisiert der Partnerschaftsverein bereits die dritte Bürgerreise nach Monastir.

Mit dem Projekt „Kommunale Klimapartnerschaften“ haben sich beide Städte verpflichtet, ein gemeinsames Klima-Handlungskonzept zu erstellen. Im Mai und im August tauschten sich Fachleute zu Themen wie Starkregen-Ereignisse, Trockenheit, Energieeffizienz und Abfallwirtschaft aus.