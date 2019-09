Als die Mystery Lights vor ein paar Jahren von der West- an die Ostküste umgezogen sind, müssen sie sich wie Geisterfahrer vorgekommen sein. Heerscharen von Musikern gehen ja seit geraumer Zeit genau den umgekehrten Weg – weil sie sich erstens das teure Leben in New York nicht mehr leisten können und zweitens fortan lieber kalifornischen Blumenkinder-Pop à la Allah-Las spielen wollen.

Mit dem hatten Mike Brandon und Co. – selbst als sie noch in Los Angeles lebten – nie viel am Hut. Wie passend der Ortswechsel war, kann man prima auf dem sehr gelungenen zweiten Album „Too Much Tension“ nachhören, das die Band jetzt im gar nicht mal so schlecht besuchten Gleis 22 präsentierte.

Auf Platte gut, live noch besser

Dem klassischen Sixties-Garagen-Punk des selbst betitelten Debüts haben sie in der Zwischenzeit alles an Einflüssen untergemengt, was New York so zu bieten hat: Voidoids, frühe Gun Club, Fuzztones, Suicide, Blues Explosion und ganz viel Television. Das klingt auf Platte schon vielversprechend und ist live noch besser. Als sei der Leibhaftige hinter ihm her, verwringt der Frontmann Arme und Oberkörper, während L.A. Solano ungerührt auf seiner bildschönen Vox-Phantom-Gitarre (Vintage!) die Rhythmen schrammelt und der Rest auf der kleinen Bühne ebenfalls ganz cool bleibt.

Auch ohne technische Studiohilfen so auf den Punkt zu spielen, müssen sich die Mystery Lights von den Spitzenmusikern ihres Mutter-Labels Daptone Records (Sharon Jones, Charles Bradley) abgeschaut haben. Selbst wenn ein Stück wie „Thick Skin“ – auf dem Album vier Minuten lang, im Gleis gute sechs – auszufransen droht, findet das Quartett stets wieder zusammen.

Gewöhnungsbedürftig ist Brandons bluesrockige Kopfstimme nur bei den wenigen getragenen Nummern. Eine Zugabe, dann ist der einstündige Streifzug durch die New Yorker Musikgeschichte vorbei. Nicht nur für diejenigen unter den Konzertgästen, die tags darauf wieder arbeiten müssen: toll!