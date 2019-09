AWM gestalten Aktionstag für zehn Familien

Kommt sie oder kommt sie nicht? Ob die WDR-Maus beim Türöffner-Tag der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) am 3. Oktober als Ehrengast dabei ist, entscheidet sich erst kurz vorher. „Bundesweit gibt es an diesem Tag rund 700 Veranstaltungen, natürlich kann die Maus nicht überall dabei sein.Aber so oder so haben wir einen spannenden Aktionstag in unserer Kfz-Werkstatt auf die Beine gestellt, an dem zehn Familien aus Münster kostenfrei teilnehmen können“, berichtet Dorothee Jäckering , Pädagogin bei den AWM.

Kleine und Große erleben beim Besuch in der Kfz-Werkstatt wie Müllfahrzeuge, Elektrokehrmaschinen und Streufahrzeuge für den täglichen Einsatz auf Münsters Straßen fit gemacht werden. Die Familien können einen Blick in den Motorraum der großen Nutzfahrzeuge werfen und überprüfen gemeinsam mit den Kfz-Mechatronikern Reifendruck, Bremsanlage oder Beleuchtung.

Große Verlosung

Ein spannender Türöffner-Tag für kleine und große Technik-Fans. Unter allen teilnehmenden Familien verlosen die AWM eine Jahresfamilienkarte für den Allwetterzoo. Stärken können alle nach getaner Arbeit an den großen Maschinen an einer Kaffeetafel, bei der – ganz mausmäßig – der Käsekuchen nicht fehlen darf. Außerdem gibt es Kaffee, weitere Kuchen und frisch gebackene Waffeln.

Der Türöffner-Tag ist eine Veranstaltung, die jährlich am 3. Oktober vom WDR initiiert wird und Türen öffnet, die sonst im Alltag für die Allgemeinheit verschlossen bleiben. Die Möglichkeit eines Familienbesuchs in der AWM-Werkstatt ist deshalb ein besonderes Angebot. Schnell sein lohnt sich. Die ersten zehn gemeldeten Familien (je Familie maximal zwei Erwachsene plus Kinder) sind dabei. Anmeldeschluss ist der 13. September. Weitere Infos im Netz unter www.awm.stadt-muenster.de.