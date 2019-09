Veranstalter loben „tolle Resonanz“

Mit von der Partei waren zahlreiche Vereine, die Interessierten in sieben Wochen insgesamt 15 sportliche Angebote an unterschiedlichen Orten in der Stadt und den Stadtteilen machten. Die Aktivitäten luden dabei zum Mitmachen und Ausprobieren ein, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn unter kostenloser Anleitung standen etwa Pilates und Yogilates, Lacrosse und Konifez ebenso wie funktionelles Training, Geräteübungen, Slackline und verschiedene Laufangebote auf dem Programm.

Über die „gelungene Premiere“ freute sich Organisatorin Gabi Völker-Honscheid vom SSB . Besonders begeisterte sie die rege Resonanz auf die Angebote auf den Aaseewiesen am Wewerka-Pavillon. Dort versammelten sich unter freiem Himmel bisweilen mehr als 50 Teilnehmende zu Yogilates und Pilates. „Darunter auch viele Interessierte, die ihre Jogging-Runde spontan fürs Mitmachen unterbrochen haben“, sagt Völker-Honscheid.

„Sport im Park war für uns wie eine große Wundertüte. Die tolle Resonanz bei vielen Angeboten hat uns überrascht und natürlich sehr gefreut“, zeigte sich auch der SSB-Vorsitzende Michael Schmitz begeistert vom Zuspruch. „Wenn sich teilweise über 50 Personen zusammenfinden, um gemeinsam Sport zu treiben, zeigt das, dass wir mit dem Angebot genau am Puls der Zeit liegen“, freut sich AOK-Serviceregionsleiter Dirk Pisula über die gelungene erste Auflage von „Sport im Park“.

Die Aktion soll im Sommer 2020 erneut stattfinden.