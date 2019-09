Schnelles Internet für ganz Münster geplant

Die Maßnahmen umfassen ein Investitionsvolumen von 33 Millionen Euro, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. 90 Prozent wollen der Bund und das Land NRW übernehmen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates am Mittwoch (11. September) sollen alle bislang noch unterversorgten Adressen, die größtenteils in den Randbezirken des Stadtgebietes liegen, profitieren. Der Start der Bauarbeiten ist für Anfang 2020 vorgesehen.

„ Bis zum Jahr 2022 schließen wir so im gesamten Stadtgebiet die Versorgungslücken. Bis zum Jahr 2022 schließen wir so im gesamten Stadtgebiet die Versorgungslücken. “ Stadtrat Wolfgang Heuer

„Die in Aussicht gestellten Fördermittel kommen dem Aufbau einer hochwertigen Breitbandinfrastruktur bis in die Randbereiche des Stadtgebietes hinein zu Gute“, erläutert Stadtrat Wolfgang Heuer . „Bis zum Jahr 2022 schließen wir so im gesamten Stadtgebiet die Versorgungslücken.“ Und bis 2024 sollen alle Haushalte Münsters mit Übertragungsraten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde versorgt sein, so Heuer weiter. „Bei den Schulen, Gewerbegebieten und städtischen Verwaltungsgebäuden werden wir diese Abdeckung noch deutlich früher erreichen.“

Stadtwerke Münster erhalten Zuschlag

Ohne den jetzt vorgesehenen Ausbau hätten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in absehbarer Zeit keine Chance auf Zugang zum schnellen Internet. Die unterversorgten Adressen werden kostenlos an das Glasfasernetz angeschlossen, mit dem sich Übertragungsraten von einem Gigabit pro Sekunde bereitstellen lassen. Dem anstehenden Ratsantrag war eine europaweite Ausschreibung zum Ausbau der unterversorgten Gebiete vorausgegangen. Im Ergebnis erhalten die Stadtwerke Münster den Zuschlag, vorbehaltlich der Förderung von Bund und Land.

„ Netzinfrastrukturen aufzubauen und zu unterhalten, ist eine unserer Kernkompetenzen. Netzinfrastrukturen aufzubauen und zu unterhalten, ist eine unserer Kernkompetenzen. “ Sebastian Jurczyk, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster

„Netzinfrastrukturen aufzubauen und zu unterhalten, ist eine unserer Kernkompetenzen. Wir freuen uns, dass wir die Lebensqualität der Münsteraner und Münsteranerinnen in den betroffenen Gebieten mit dem Aufbau eines Glasfasernetzes verbessern können“, sagt Sebastian Jurczyk, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster.

16,5 Millionen Euro der Fördermittel übernimmt der Bund, 13,2 Millionen Euro trägt das Land NRW. 3,3 Millionen Euro ist der Eigenanteil der Stadt Münster. Mit dem endgültigen Förderbescheid rechnet die Stadt laut Pressemitteilung noch in diesem Jahr.

Umfrage bei den Netzbetreibern

Die Karte der weißen Flecken im Stadtgebiet Münster ist das Ergebnis einer Umfrage bei den Netzbetreibern. Die hatten jene Bereiche der Stadt benannt, für die der Breitbandausbau nicht wirtschaftlich ist und daher von ihnen voraussichtlich auch nicht angeboten wird. Das aktuelle Förderprogramm von Bund und Land kommt nun genau diesen Adressen zu Gute. Wo weniger als 30 Megabit pro Sekunde verfügbar sind, wird an das Gigabitnetz angeschlossen.

Breitbandkoordinator gibt Auskunft

„Die betroffenen Haushalte und Unternehmen im Fördergebiet werden gesondert über die nächsten Schritte informiert“, erläutert Münsters Breitbandkoordinator Christian Tebel vom städtischen IT-Dienstleister citeq. Er steht interessierten Bürger für Anfragen unter der Rufnummer 0251/492-1803 zur Verfügung. Außerdem wird über den Ausbau im Internet berichtet .