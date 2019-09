Der Vorfall hat sich bereits am Donnerstag um 11 Uhr an der Kreuzung Albersloher Weg / Ecke Hansaring ereignet, berichtete die Polizei am Dienstag. Der 90-Jährige wartete mit seinem KIA an der roten Ampel. Hinter ihm stand ein BMW . Dessen Fahrer stieg plötzlich aus, schlug die Scheibe der Fahrertür des KIA ein und riss die Dashcam aus der Halterung. Dann flüchtete der Unbekannte mit dem BMW über die immer noch rot zeigende Ampel in Richtung Hafenstraße.

Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sehr schlank und trug Schnauzer und Kinnbart. Er wird als südländischer Typ mit dunklen Haaren beschrieben. In dem BMW saß eine junge Frau mit blonden Haaren auf dem Beifahrersitz.

Möglicherweise haben andere Verkehrsteilnehmer das Geschehen beobachtet und können als Zeugen wichtige Angaben zum geflüchteten Fahrzeug und dessen Insassen machen, hofft die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.