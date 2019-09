Henning Wehland will Lewes Praktikant werden

Am Montag warf der Solokünstler und Frontmann der „H-Blockx“ eine Bewerbung auf die Stelle in den Briefkasten des Stadthauses 1.

Die Szene hat der 47-Jährige als Videosequenz auf Instagram ins Internet gestellt. „Puh, die allererste Bewerbung, die ich je in meinem Leben geschrieben habe, geht an den Oberbürgermeister von Münster. Jetzt wird‘s ernst“, sagt Wehland in die Kamera, nachdem er den recht kleinen Umschlag eingeworfen hat.

Das Anliegen ist Wehland ernst und alles andere als ein bloßer Werbe-Gag. „Ich verspreche mir von einem Praktikum, den politischen Alltag des Oberbürgermeisters kennenzulernen. Ich will nicht wie andere am Stammtisch schimpfen, sondern selber erleben, was dieses Amt für Herausforderungen mit sich bringt“, sagte Wehland am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion.