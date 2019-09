Infotag am 14. September

Münster -

Von Entspannung auf dem Wohnungsmarkt für Studierende kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Für viele, die sich zum Wintersemester in Münster eingeschrieben haben, wird es sehr eng. Darauf weist der Arbeitskreis Studentische Wohnraumversorgung am Samstag (14. September) von 10 bis 13 Uhr am Domplatz vor dem Bankhaus Lampe mit einem Infotag hin.