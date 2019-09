Wolf Biermann im Dom zu Münster

Es sei ihm „eine Herzensfreude“ dort als Wolf heulen zu dürfen, wo einst der Löwe von Münster brüllte. So eröffnet der Dichter, lächelt verschmitzt und hat das Publikum sofort für sich eingenommen. Der Dom ist bis auf den letzten Platz besetzt. Auch hinten im Kirchenschiff stehen die Menschen. Das hier, sagt der bekennende Atheist ernst, sei „ein besonderer Ort“. Biermann zieht noch immer, obwohl die Zeit, die ihn prägte und die auch an diesem Abend im Zentrum steht, schon lange vorbei ist.

Ein Erzähler mit Botschaft

Geboren in Hamburg, aufgewachsen in einem kommunistischen Elternhaus, „rübergemacht“ in den Osten, Ärger mit dem Regime, „Feind der Bonzen“, ausgebürgert in den Westen. Biermann hat einiges erlebt. Seine Biografie ist auch an diesem Abend der rote Faden. Biermann erzählt gerne. Weil er eine Botschaft hat. Noch immer stimmmächtig, nach wie vor wortgewaltig und sehr sangesstark. Gegen den alten Haudegen mit der Gitarre wirkte Rutz äußerst blass.

Wolf Biermann bei den Dom-Gedanken 2019

Mit Liedern und im Gespräch mit Prof. Dr. Michael Rutz (rechts) beschäftigte Wolf Biermann sich mit der Frage "Warum ich Europäer bin?"

Mit Liedern und im Gespräch mit Prof. Dr. Michael Rutz (rechts) beschäftigte Wolf Biermann sich mit der Frage "Warum ich Europäer bin?"

Mit Liedern und im Gespräch mit Prof. Dr. Michael Rutz (rechts) beschäftigte Wolf Biermann sich mit der Frage "Warum ich Europäer bin?"

Mit Liedern und im Gespräch mit Prof. Dr. Michael Rutz (rechts) beschäftigte Wolf Biermann sich mit der Frage "Warum ich Europäer bin?"

Der Dichter versteht es dabei, Bedeutungsschweres leicht zu verpacken. Er sagt Sätze wie: „Wer in der Diktatur gelebt hat, schätzt die Freiheit noch mehr als die, die nur in der Freiheit lebten.“ Und dann lacht er wie ein kleiner Junge. Das wirkt dann so, als staune er über sich selbst.

Klare Kante gegen rechts

Seine Ausbürgerung 1976 sei ein „perverses Missverhältnis“ gewesen. Während Tausende raus wollten aus der DDR und nicht konnten, habe er wieder hinein gewollt und durfte nicht. „Ich hatte dort meine richtigen Feinde“, sagt er. Er hatte sich doch „spezialisiert auf die Diktatur der Parteibonzen. Was sollte ich da im Westen.“

Klare Kante gegen den Kommunisten, klare Kante gegen die extreme Rechte. Wer die NS-Zeit als Fliegenschiss in der deutschen Geschichte bezeichne, sei ein „reaktionärer Idiot“. Wolf Biermann traut sich durchaus, ruppig zu formulieren. Gleichzeitig aber zeigt er auch Herzenswärme und Verständnis für die Ostdeutschen. „Menschen, die in einer Diktatur deformiert wurden, haben es schwer, Freiheit und Demokratie zu lernen.“

Eine Stunde lang geht das so. Die Zeit vergeht im Flug. Am Ende singt Biermann sein „Lebensliedchen im 82. Jahr“ und bezeichnet sich darin als „blutjunger Greis“, als „Weiser, der wenig weiß.“ Das Erste mag stimmen. Das Zweite nicht.