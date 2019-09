Neustart der Flugverbindung vom FMO

Nach Einschätzung des VCD-Regionalverbandes Münsterland sei sowohl die Einrichtung als auch die Nutzung dieser Luftverbindung hochgradig verantwortungslos. Der Vorsitzende des VCD-Regionalverbands Münsterland Thomas Lins aus Warendorf erklärte: „Die Klimaproblematik verlangt die Entwicklung von Alternativen zum Flugzeug. Zwischen Münster und Berlin gibt es sie bereits: Stündlich fährt ein ICE in gut drei Stunden von Hamm in die Hauptstadt, zweimal am Tag sogar ein IC direkt von Münster nur ein wenig länger.“

Der FMO-Sommerflugplan 2019

1. Adana, Türkei (Sun Express, Corendon) Die fünftgrößte Stadt der Türkei nahe der Mittelmeerküste liegt etwa 160 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt.

2. Antalya, Türkei (Sun Express, Corendon) Der Hauptort der „Türkischen Riviera", die für ihre langen Sandstrände bekannt ist, hat selbst eine Steilküste.

3. Burgas, Bulgarien (Bulgarian Air Charter) Die Hafenstadt am Schwarzen Meer ist das Zentrum des gesamten Südostens von Bulgarien.

4. Frankfurt am Main, Deutschland (Lufthansa) Das deutsche Drehkreuz im internationalen Flugverkehr.

5. Fuerteventura, Spanien (Corendon) Auf der zweitgrößten Kanarischen Insel ist es ganzjährig warm und es weht stets ein kühlender Wind.

8. Hurghada, Ägypten (Corendon und Fly Egypt)

11. Kayseri, Türkei (Sun Express) Das Zentrum Kappadokiens liegt in der Nähe des Nationalparks Göreme.

Wien: Vorfreude auf den Winter. Ab Oktober wird es möglich sein, die österreichische Hauptstadt von Greven aus direkt anzufliegen.

Ab September fliegt AIS vom FMO in die dänische Hauptstadt. Im Ranking der besten Städtereiseziele 2019 des „Lonely Planet" liegt die Metropole auf Platz eins.

Der Flieger sei also keinerlei Fortschritt, meint Lins, denn auch zum Flughafen müsse man erst einmal hinkommen. Wildt geht noch weiter und prangert an: „Wer diese Fluglinie nutzt, outet sich als Klimasünder. In diesem Fall gibt es keine Ausrede!“ Denn mittlerweile müsse jeder wissen, um wie viel klimaschädlicher das Fliegen gegenüber dem Bahnfahren sei.

Der VCD hoffe, heißt es in der Pressemitteilung, dass dieser verkehrs- und klimapolitische Unsinn durch gesunden Menschenverstand zu stoppen ist. Das Fazit von Lins: „Dieser Flieger darf gar nicht erst abheben.“