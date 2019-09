Am Mittwochabend hat ihn seine Freundin zum ersten Mal gefragt, ob er die Haustür abgeschlossen hat. Der Grund: In der Nacht zuvor waren vier Männer durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Hochparterre-Wohnung des Paares mitten in der münsterischen Innenstadt eingebrochen, während sie nebenan schliefen. Der Schreck ist groß, die Erleichterung auch.