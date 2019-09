Die münsterische Ortsgruppe der Bewegung „Extinction Rebellion“ (XR) hat sich am Donnerstag zu einem „Aktionstraining für zivilen Ungehorsam“ am Hafenplatz getroffen.

„Extinction Rebellion“ ist eine nach eigenen Angaben weltweite Bewegung, die vornehmlich mittels Blockaden von Verkehrswegen, aber auch durch andere öffentlichkeitswirksame, oft illegale Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen will. Die Bewegung gibt es seit 2018. Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien. Sie gilt als zweiter, rebellischerer Arm der Umweltbewegung neben „ Fridays for Future “.

Oberste Maxime: Keine Gewalt

In Münster gibt es laut Pia Schulze , Teil der XR-Aktions-AG der vor einem Monat in Münster gegründeten Ortsgruppe, einen festen Kern von 20 Aktivisten und einen erweiterten Kreis von 200 Anhängern. Beim Aktionstag gehe es laut Schulze darum, die 25 Teilnehmer darin zu schulen, zivilen Ungehorsam umzusetzen.

Oberste Maxime sei dabei der Verzicht auf jede Form von Gewalt, so Schulze. Weil das bloße Demonstrieren für den Klimaschutz von der Politik überhört werde, wolle man mit drastischeren Formen des Protests auf die Notwendigkeit zu handeln aufmerksam machen.

Aktionen in Münster?

Während des Aktionstrainings in Münster, das auch für eine groß angelegte Blockade-Aktion in Berlin ab dem 7. Oktober am Rande der Internationalen Automobilausstellung schulen soll, wurden die Teilnehmer theoretisch und praktisch vorbereitet. Unter anderem wurde geübt, wie man sich bei Blockade-Auflösungen gewaltfrei gegenüber Ordnungskräften verhält.

Für Münster, so Schulze, sei derzeit keine konkrete Aktion geplant. Der Fokus liege auf der Aktion in Berlin. Danach wolle man aber auch Münster aufrütteln, hieß es.