„Lady Cabrio Rallye“ am Samstag

Münster -

Hartnäckige Gerüchte in der Männerwelt besagen ja, dass Frauen den Rückspiegel im Auto nur zum Stylen nutzen. Demnach dürfte der Spiegel am Samstag (14. September) ohne Funktion bleiben – denn bei der traditionellen „Lady Cabrio Rallye“ sind die Damen bereits perfekt herausgeputzt. Wie immer für den guten Zweck und in diesem Jahr sogar mit künstlerischem Ansatz.