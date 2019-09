Die " Fridays for Future "-Bewegung sagt ihren eigentlich für morgen geplanten Redebeitrag von Carla Reemtsma und Kira Geadah auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main ab.

Die Begründung: "Wir standen dem Auftritt von Anfang an kritisch gegenüber, da wir die Befürchtung hatten, dass kein tatsächliches Interesse an Austausch und Veränderung besteht, sondern unser Auftritt nur genutzt wird, um die IAA als klimafreundlich und zukunftsbereit darzustellen, sie zu greenwashen", erklärt Kira Geadah in einer Pressemitteilung.

"Die einzig logische Folgerung"

Die in Münster studierende Carla Reemtsma sagte: "Anfang dieser Woche hat sich gezeigt, dass keine tatsächliche Gesprächsbereitschaft

seitens des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA ) besteht, denn der als Kritiker der IAA bekannte Frankfurter Oberbürgermeister wird nicht wie üblich die Messe eröffnen.”

Die einzig logische Folgerung sei für sie, nicht auf der IAA zu sprechen, heißt es weiter. Das Idealbild der Automobilindustrie – schnellere, größere und vor allem mehr statt weniger Autos – lasse keinen Platz für eine klimagerechte Zukunft.

Einladung zur Demo

"Sollten wir falsch liegen und tatsächlich Gesprächsbereitschaft bestehen, freuen wir uns, Bernhard Mattes (VDA-Präsident, Anm. d. Red.) und seine Kolleginnen und Kollegen vom VDA zum inhaltlichen Dialog auf einer unserer Demonstrationen vor dem Messegelände begrüßen zu dürfen”, heißt es in der Mitteilung abschließend.