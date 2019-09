Der aufmerksame Zeuge hörte laut Pressemitteilung der Polizei in der Nacht ein dumpfes Geräusch auf der Schillerstraße, sah den Täter kniend auf dem Beifahrersitz eines Autos mit eingeschlagener Seitenscheibe und rief die Polizei.

Zivile Polizeibeamte, die gerade im Bahnhofsumfeld auf Streife waren, nahmen den 20-Jährigen noch in der Nähe des Tatortes auf einem Fahrrad fest. In seinen Taschen fanden die Beamten einen Dorn eines Nothammers, einen zweistelligen Bargeldbetrag, ein Handy aus dem aufgebrochenen Auto, Handschuhe und Diebesgut aus einem Pkw-Aufbruch vom vergangenen Dienstag (10. September) an der Kärntner Straße, heißt es weiter.

Polizei-Ermittlungen ergaben, dass der Dieb die mitgeführte Leeze kurz zuvor an der Wolbecker Straße entwendet hatte. Außerdem hatten Polizisten den 20-Jährigen bereits zwei Tage zuvor nach einem Diebstahl in einer Sportumkleide am Hansaring festgenommen.