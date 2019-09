Die Pyramide in der Mitte des Kirchplatzes von St. Lamberti in Münster ist mit Blumen geschmückt. Es beginnt zu dämmern, Kinder mit Laternen in der Hand kommen den Prinzipalmarkt und die umliegenden Straßen entlang. Nein, es ist noch nicht November und dieses Fest ist nicht St. Martin. Es ist Mitte September – Zeit für das Lambertusspiel.