Insgesamt 68 Redner aus 18 Nationen traten gegeneinander an. Am Ende des Sprecher-Wettbewerbs gewann Wecker den „NYC Speaker Slam Award“, der von Hermann Scherer überreicht wurde. Die Veranstaltung fand im historischen Theater in der Nähe des Union Square statt.

Eine Jury beurteilte die Redner laut einer Pressemitteilung nach Bühnenpräsenz, Emotion und Präsentationstechniken. Dazu gehörten Hermann Scherer, Tobias Beck und Vertreter aus Fernsehen, Rundfunk und der Redneragentur „Speakers Excellance“.