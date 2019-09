An den Schulen herrscht Lehrermangel wie lange nicht mehr. Betroffen sind vor allem die Grundschulen, auch in Münster. An der hiesigen Universität werden die Lehrer ausgebildet, die die Schulen brauchen. Wie beurteilen die Experten vom Zen­trum für Lehrerbildung die Situation? Unsere Redakteurin Karin Völker sprach mit dem Leiter Prof. Dr.