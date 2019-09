Es herrschte reges Treiben rund um die Herz-Jesu-Kirche: Kein Wunder, denn die Gemeindemitglieder hatten einen runden Geburtstag zu feiern. Bereits seit 40 Jahren gibt es den beliebten „Markt der Möglichkeiten“ beim Gemeindefest.

Viele waren der Einladung gefolgt: „Wir haben in der Gemeinde zum Glück noch jede Menge Gruppen und Verbände, die sich gerne beteiligen“, verriet Pastoralreferentin Bernadette Alfert . Davon lebe so ein Fest. „Jeder kann eine kleinen Teil zum Erfolg betragen, und das macht den Spaß auch aus.“

Vor 40 Jahren sah die Situation noch anders aus: Anton Lauel ist Mitorganisator der ersten Stunde und Ideengeber. „Damals hieß es noch Mariä Geburtsmarkt.“ Das habe allerdings zu massiven Verwechselungen geführt mit der gleichnamigen Veranstaltung in Telgte. „Wir hatten sogar den selben Termin“, erinnert sich das Urgestein der Gemeinde.

Also habe man sich entschieden, eine Woche später, immer am zweiten Samstag im September, den Markt der Möglichkeiten stattfinden zu lassen. „Es ist aber immer noch alles im Wandel, und wir sind offen für gute Ideen.“

So wurde beispielsweise der Gottesdienst vor zwei Jahren an den Beginn des Gemeindefestes vorverlegt. „Sonst fand er immer zwischendrin statt, das hat aber immer für einen Bruch gesorgt“, so Mitorganisator Frank Peters.

Die Stimmung rund um die Kirche war ausgelassen: Kistenklettern, Kirchenführung oder Schwarzlichttheater waren nur einige der Höhepunkte. Der Erlös wird nun traditionell aufgeteilt: „Wir unterstützen die Messdiener-Arbeit mit dem Sommerlager, dem Palliativnetz in Münster und ein Projekt in Äthiopien“, so Alfert.