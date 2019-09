Ute Lempers „Rendezvous mit Marlene“

Münster -

Es war eine sehr persönliche Unterredung, die die beiden Frauen da vor 31 Jahren führten. Wenn auch telefonisch. Am einen Ende der Leitung „die Dietrich“, am anderen Ute Lemper, bereits als „neue Marlene“ gepriesen. Was das damalige (Noch-)Nachwuchstalent und die „Grande Dame“ der Revue, des Films und Gesangs zu besprechen hatten, zeigt das Theater Münster am 3. Oktober im Stück „Rendezvous mit Marlene“.