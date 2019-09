An fünf Terminen prägen die Flohmarktstände jährlich das Bild, dann wird die Promenade zum Besuchermagnet und zieht rund 30 000 Gäste an, heißt es in einer Pressemitteilung der Halle Münsterland. Am Samstag (21. September) steht das Flohmarkt-Finale 2019 vor der Tür: Trödelfans haben also noch einmal die Gelegenheit, alten Schätzchen ein neues Zuhause zu schenken. Rund 180 professionelle und 350 private Händler bieten ihre besonderen Schmuckstücke an – nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Von Kunst und Möbeln über Kleidung und Accessoires bis hin zu Büchern und Musik – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, heißt es weiter.Apropos Geschmack: Klassiker wie Pommes und Currywurst, süße Leckereien wie Donuts und Eis und orientalische Spezialitäten wie Manakish sorgen für die Stärkung der emsigen Trödelmarktbesucher.Professionelle Händler, die noch keine Standfläche haben, können Freitag (20. September) ab 15 Uhr und Samstag (21. September) ab sechs Uhr ihr Glück versuchen und einen der wenigen Restplätze ergattern.

Hobbyhändler haben erneut am Infostand beim Kriegerdenkmal bei den Verlosungen um sechs Uhr und 8.15 Uhr die Chance auf einen Stand, wenn kurzfristig stornierte und um acht Uhr nicht belegte Plätze neu verlost werden.Wie immer gibt es auch die anmelde- und kostenfreie Fläche auf der Wiese des ehemaligen Lindenhofgeländes, die ab sechs Uhr zum Aufbau freigegeben wird. Hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Weitere Infos unter www.flohmarkt-muenster.de