Bauarbeiten eingestellt: Blindgänger-Suche am Orléans-Ring

Volker Milk ist Vizepräsident des Regierungsbezirks Arnsberg. Er sieht in der Kampfmittelbeseitigung auch einen Friedensdienst: "Wenn man die Folgen des Kriegs sieht, gibt es keinen Zweifel merh an der Sinnhaftigkeit eines vereinten Europas", formulierte er am Donnerstag vor Mediensvertretern.