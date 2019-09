In dem Umschlag befand sich laut einer Mitteilung eine Original-Zeichnung des Künstlers mit der unverkennbaren Handschrift. Darauf grüßt der Panik-Rocker die „ Fridays for Future “-Bewegung mit den Worten „No panic Münster“.

Plakatwettbewerb stieß auf positive Resonanz

Doch wie kam es zu der Überraschungspost? Um für die Klimademonstration am Freitag (20. September) aufzurufen, hatten einige Mitglieder von „Parents for Future“ die Idee, einen Plakatwettbewerb zu organisieren. Menschen jeglichen Alters sollten mit selbst gestalteten Plakaten zur Demo kommen, sich damit fotografieren und das Foto einsenden. Ausgewählte Plakate sollten ausgestellt werden – so der Plan. Dieser stieß, so die Klimaschützer, durchweg auf positive Resonanz, zum Beispiel in Museen, bei einem Auktionshaus, in der Stadtbücherei – und eben bei Udo Lindenberg , dessen Unterstützung sie einfach angefragt hatten. Allein ein passender Ausstellungsraum konnte nicht gefunden werden.

Foto-Aufruf

Die „Parents for Future“ Münster rufen auf, am Freitag mit selbst gestalteten Plakaten zur Demonstration zu kommen und ein Foto von sich und dem Plakat zu machen. Unter Angabe des Namens und der Kontaktdaten könne man dieses per E-Mail an parents@fff-muenster.de schicken oder auf Instagram unter p4f_ms_signs hochladen.