An der Baugrube geht es weiter

Münster -

Die Baugrube am Straßburger Weg ist groß, genau genommen so groß wie das komplette Grundstück. Und nachdem sie ausgehoben war, tat sich erst einmal nichts auf der Baustelle an der kleinen Wohnstraße im Geistviertel. Jetzt aber geht es weiter – und darüber ist auch der Bauherr Stefan Henke aus Münster froh.