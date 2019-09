Der Schüleraustausch der Marienschule umfasst mehrere Komponenten, heißt es in der Begründung der Stiftung. Dazu gehören demnach regelmäßige Informationsangebote für die Schüler zu den Chancen und Bedingungen von Auslandsaufenthalten. Austauschprogramme mit Schulen weltweit haben Tradition an der Marienschule. Zudem habe die Schule mehrfach erfolgreich an den europäischen Austausch-Programmen Comenius und Erasmus Plus teilgenommen. Bereits seit 2007 ist die Marienschule zertifizierte Sprachschule.

Das Projekt mit Finnland ist eine Erweiterung der Austausch-Aktivitäten, heißt es weiter. Ziel ist die Erstellung einer Internetpräsenz für die internationale Profilierung der Schule. Mehr als 30 Schüler und Lehrer werden beteiligt sein. Zum Projekt gehören auch gegenseitige Besuche. Damit wird eine Brücke nach Finnland gebaut. Die Schule wird nach Abschluss des Austausches über die Ergebnisse berichten. Die Stiftung wird dies veröffentlichen unter