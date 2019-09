Mordkommission ermittelt nach Gasexplosion in einem Wohnhaus

Nach Erkenntnisses der Polizei kam es in dem Haus an der Straße Am Max-Klemens-Kanal gegen 9.25 Uhr zur Explosion, kurz nachdem ein Gerichtsvollzieher mit drei Polizisten an der Haustür klingelten, um eine Zwangsräumung zu vollstrecken. „Es gibt Hinweise darauf, dass die Bewohnerinnen des Hauses die Explosion absichtlich herbeigeführt haben, als die Beamten heute zur Zwangsräumung erschienen. Möglicherweise wollten sie sich dadurch selbst das Leben nehmen", erklärte Joachim Poll , Leiter der eingerichteten Mordkommission, in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmittag.

Bei der Explosion seien die drei Polizeibeamten leicht verletzt worden, die beiden Bewohnerinnen - eine 67-Jährige und ihre 38 Jahre alte Tochter - wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Pferde ins Haus geholt

Außerdem hätten die Frauen kurz zuvor zwei Pferde mit ins Haus geholt. Die Tiere wurden in Folge der Explosion verletzt und mussten eingeschläfert werden.

„Wir ermitteln wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge gegen die zwei 67 und 38 Jahre alten Frauen", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Feuerwehr trägt Gasflaschen aus dem Haus

Das Feuer war auch in den Mittagsstunden noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Morgen mehrere Gasflaschen aus dem Haus getragen, dessen Dachstuhl auch eineinhalb Stunden nach der Explosion noch in Flammen stand. Der Zugang zu dem Gebäude gestaltete sich lange schwierig, weil die etwa 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr noch nicht sicher sagen konnten, ob weiter Explosionsgefahr bestand.

Die Straße Max-Klemens-Kanal wurde zwischen Grevener Straße und Heidegrund bis zum Mittag komplett gesperrt.

Ursprünglich wurde von drei Verletzten berichtet. Die Feuerwehr hatte angegeben, dass nur ein Polizeibeamter bei der Zwangsräumung anwesend war und verletzt wurde.

Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide oder Suizidversuche zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher halten wir uns mit Details über den Vorfall zurück.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.