Drei Verletzte nach Gasexplosion in einem Wohnhaus

Münster -

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus an der Straße Am-Max-Klemens-Kanal sind am Mittwochmorgen nach Angaben der Feuerwehr Münster drei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Mutter und ihre Tochter das Gebäude absichtlich zur Explosion gebracht haben.