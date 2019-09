Münster -

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus am Max-Klemens-Kanal wurden am Mittwochmorgen nach Angaben der Feuerwehr Münster zwei Personen verletzt. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant. Die Einsatzkräfte sind demnach seit 9.25 Uhr im Einsatz und bekämpfen den Brand. Die Straße ist auf einem Teilstück gesperrt.