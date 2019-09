Münster -

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizisten am Dienstagabend (17. September) an der Straße Wilkinghege in Münster-Kinderhaus einen 20-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der hatte keinen Führerschein - doch das war laut Polizei noch lange nicht alles, was die Beamten zu beanstanden hatten.