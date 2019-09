Münster -

Großdemo für das Klima: Die Bewegung "Fridays for Future" hat anlässlich der letzten Sitzung des Klimakabinetts in Berlin und der Vorbereitungen für einen der wichtigsten UN-Klimagipfels in New York zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Angekündigt sind über 2300 Proteste in 137 Staaten, davon 500 in Deutschland. In Münster hoffen die Veranstalter auf 10.000 Teilnehmer.