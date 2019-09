Auf eine so lange Karriere bei der Stadt Münster blicken nur wenige zurück: Anna Pohl hat insgesamt 43 Jahre in Diensten der Verwaltung gearbeitet, die letzten 20 davon als Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Am Mittwoch (25. September) wird Anna Pohl im Rathaus verabschiedet, am 1. November endet offiziell ihre Dienstzeit.