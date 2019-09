Klassenausflug zum Klimastreik ist nur die Ausnahme

Ein Tag Schule schwänzen kostet in Münster 25 Euro Bußgeld – eigentlich. Hochgerechnet auf die Beteiligung am Klimastreik müsste es nun eigentlich in der Stadtkasse vernehmlich klingeln, denn vom Schulministerium kam die Direktive, auf die Schulpflicht zu pochen.

Dass Eltern streikender Schüler sich auf Bußgeld-Bescheide gefasst machen müssen, ist indes keine ausgemachte Sache. Denn viele Schulen suchten nach Wegen, Schülern die Teilnahme an den Protesten zu ermöglichen und dennoch der Vorgabe aus Düsseldorf nicht zuwiderzuhandeln.

Eltern beurlauben Kinder für die Demo

Blick auf den Schulhof der Gesamtschule Mitte: Der war am Freitagvormittag ziemlich leer. „Etwa zwei Drittel unserer 850 Schülerinnen und Schüler sind beim Klimastreik“, sagt Schulleiterin Kati Kösters . Das Bedürfnis teilzunehmen, sei sehr groß gewesen. Man habe sich darauf verständigt, dass Eltern ihr Kind für die Demo beurlaubten. „Wir haben auch überlegt, die Demo als Schulveranstaltung zu nutzen“, so Kösters. Dies sei aber wegen der Aufsichtspflicht schwierig gewesen.

„Fridays for Future“: Eindrücke von der Groß-Demo für das Klima

Klassenausflüge zum Klimastreik gab es hingegen am Ratsgymnasium. Da wo sich im Unterricht, etwa in Erdkunde oder Politik, ein thematischer Bezug findet, und das Fach am Freitag auf dem Stundenplan war, war dies möglich, erläutert Schulleiter Hendrik Snethkamp. Sechs Klassen und ein Oberstufenkurs machten am „Rats“ davon Gebrauch, die betreffende Doppelstunde bei der Demo zu verbringen.

Thema Klimaschutz ist virulent

An der Erich-Klausener-Realschule war es Schulleiterin Claudia Schöppner , die bereits am Montag auf die Demo per Lautsprecher-Durchsage hinwies – und die Möglichkeit, dass Eltern die Beurlaubung beantragen konnten. 30 bis 40 Jugendliche, so Schöpp­ner, hätten dies genutzt. „So sind wir schon bisher mit dem Thema verfahren“, ergänzt sie.

Einzelne Beurlaubungsanträge von Eltern gab es an anderen Gymnasien. Am Pascal- und Schillergymnasium hieß es, nur vereinzelte Schüler hätten den Unterricht versäumt. Am Hittorf-Gymnasium habe der Unterricht komplett stattgefunden. Am Annette-Gymnasium gab es zu dem Thema keine Stellungnahme.

Siebte Großdemo der Bewegung „Fridays for Future" in Münster: 2500 Menschen sind auf die Straße gegangen, um für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren.

Dr. Tobias Franke, Schulleiter des Paulinum, verwies auf die Direktive des Ministeriums, wonach Demonstranten den Unterricht unentschuldigt versäumen. Das Thema Klimaschutz sei aber sehr virulent, sagt er. Im November ist das Paulinum Gastgeber einer Klimakonferenz der münsterischen Schulen. Franke: „Dann geht es darum, was wir an den Schulen konkret tun können, um das Klima zu schützen“.