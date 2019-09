Kaiserwetter bei letztem Promenaden-Flohmarkt

Münster -

Mit strahlendem Sonnenschein verabschiedete sich am Samstag der Promenaden-Flohmarkt in die Winterpause. Tausende Besucher genossen das Kaiserwetter, um zum letzten Mal in diesem Jahr auf Münsters grünem Gürtel zwischen Schloss und Aasee zu Stöbern. Rund 180 professionelle und 350 private Händler hatten sich für das Saisonfinale angemeldet. Von Kunst und Möbeln über Kleidung und Accessoires bis hin zu Büchern und Musik war für jeden Geschmack etwas dabei.