Die besten Trümpfe in der Hand

Natürlich gehört immer eine Portion Glück dazu, um sich den Titel als Deutscher Meister im Doppelkopf zu holen. Guido Weßels hatte am Wochenende aber auch ein sehr gutes Blatt auf der Hand . Kurzum, für den 49-Jährigen, der dem Doppelkopf-Club Münster 05 angehört, lief es bei der Meisterschaft in Hamburg richtig gut. Mit einem Pokal, einer Urkunde und einem Gewinn von 500 Euro fuhr er am Sonntagabend zurück ins Münsterland.

Zwei Tage lang drehte sich an der Elbe alles um ein gutes Blatt. Die Doko-Runde aus Münster war bei der Meisterschaft in Hamburg mit fünf Teilnehmern vertreten. Neben Turniersieger Weßels sicherte sich Clubkollege Markus Gaspar bei der Meisterschaft den siebten Platz.

Insgesamt 188 Doppelkopfspieler traten in den Filmstudios in Hamburg an und kämpften um Dullen und Kreuz-Damen. Ein extra Training hatte das Team aus Münster für dieses Turnier aber nicht eingelegt.

„Einmal in der Woche spiele ich live“, erzählt Weßels. Wenn dann noch Zeit bleibt, dann sitzt er abends am Rechner und spielt Doppelkopf.

Der 49-Jährige, der erst im Jahr 2017 mit dem Doppelkopf-Club den Aufstieg in die Bundesliga und im vergangenen Jahr die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft geschafft hat, absolvierte beim Wettkampf in Hamburg insgesamt 192 Spiele. „Auch wenn man sitzt und Karten spielt, ist es anstrengend“, sagt der Deutsche Meister. Ein Spaziergang war demnach das Turnier für ihn nicht. Weßels, der schon zweimal in der Vergangenheit Vizemeister wurde, hielt beide Turniertage sehr gut durch. „Ich kann abends gut abschalten“, meint er, dies sei ein großer Vorteil.

Dabei fing das Turnier für den Mann aus Münster, der heute in Senden wohnt, nur mit einer kleinen Plusrunde an. Die vierte Runde sei aber schon eine „Bombenrunde“ gewesen, zieht er Bilanz. Den ersten Turniertag beschloss Guido Weßels mit dem zweiten Platz.

„Am Sonntag habe ich den Deckel draufgesetzt“, freut er sich. Insgesamt 267 Punkte verzeichnete der Dokospieler aus Münster. Mit 192 belegte Cornelia Grischow aus Hamburg den zweiten Platz, Dorothee Benninghoff aus Wesel landete mit 171 Punkten auf Platz drei.

Der Doppelkopf-Club Münster, zu dessen Mitbegründern Weßels 2005 gehört hat, trifft sich jeden, zweiten, vierten und fünften Dienstag im Montag um 19 Uhr in der Pizzeria La Torre, Rosenplatz 15, 48143 Münster. Weßels, der für Doko-Turniere auch einen Schiedsrichterschein besitzt, ist heute so etwas wie der Präsident des Clubs. Der 49-Jährige stellt fest, dass das Doppelkopfspiel nach einer kleinen Tiefphase heute auch beim Nachwuchs wieder im Aufwind sei.