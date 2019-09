Letzteres – mit Gitarre und Bass – zeigte er am Freitagabend bei seinem Auftritt in der Schnabulenz. Comedy kam dabei genauso wenig zu kurz wie einige kleine Zufälle.

„Wir sind immer noch ein kleiner Geheimtipp in Münsters Szene“, gaben die Schnabulenz-Besitzer zu. In der Geiststraße hatten sich aber trotzdem einige Münsteraner im gemütlichen Bühnenraum eingefunden – für Solosänger Olsen war es „schön muckelig.“

Dazu passt die Musik: Mal zum Mitklatschen, mal zum Nachdenken – Olsen zeigt an diesem Abend vieles. Da ist von einer „Tafel von hier bis zum Ende der Welt“ zu hören. Der Song „Halt mich nochmal“ berührte die Zuhörer genauso wie „Das wird immer so sein“ – die Eigeninterpretation des Künstlers auf „Gentle on my mind“ von John Hartford.

Country-Musik kennt der Künstler noch aus seiner Vergangenheit. Denn: Olsen ist durch die von ihm gegründete Band „Texas Lightning“ bekannt geworden. Seinen Durchbruch schaffte er 2006, als seine Band Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ mit dem Lied „No No Never“ vertrat. Letztlich belegten sie zwar „nur“ Platz 15, einen deutschen Nummer Eins-Hit landeten sie trotzdem.

2009 stieg er aus der Band aus, seitdem tritt er solo auf und hat zwei Alben herausgebracht – seit Freitagabend kennt er nun auch Münster. Und dieses sei doch „noch ein bisschen schöner als Duisburg“. Schon hat Olsen das Publikum auf seiner Seite: Eine Zuschauerin gibt sich im Laufe des Abends immer wieder als „Duisburg-Expertin“. Es ist nicht der erste Zufall, der den Abend neben der Musik so unterhaltsam macht: Als Olsen zur Gitarre greift und ein Lied im Walzertakt zum Besten gibt, bittet er ein Paar auf die kleine Bühne. Olsen: „Ich kann mich nur noch an ein Paar auf einem Festival erinnern, dass einmal aufgestanden ist und getanzt hat.“ Wie es der Zufall dann will, stellt sich schon wenig später heraus, dass es das gleiche Paar ist.