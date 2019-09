Gegenstand des OVG-Verfahrens war, wie berichtet, ein Biergarten in einem sogenannten allgemeinen Wohngebiet, der unmittelbar an ein Grundstück angrenzt, das mit einem Wohnhaus bebaut ist und in einem reinen Wohngebiet liegt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Ein Aufeinandertreffen dieser beiden „Wohngebiets-Typen“ sei ein ungewöhnlicher Einzelfall, da große Bereiche der Innenstadt planungsrechtlich als Misch- oder Kerngebiet festgesetzt sind.

In diesen Misch- oder Kerngebieten bestünden im Hinblick auf den von Biergärten ausgehenden Lärm kein so hoher „Abwehranspruch“ wie in reinen und allgemeinen Wohngebieten, so die Stadtverwaltung weiter.