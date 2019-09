Gastronomie an der Königsstraße

Münster -

Von Gabriele Hillmoth

Im Jahr 2016 eröffnete die Gastronomie „What’s Beef“ an der Königsstraße zum ersten Mal. Dann blieb es lange still im Betrieb. Jetzt geht es in eine neue Runde – nach einem Brand und einem Diebstahl. Wer bei dessen Aufklärung hilft, erhält einen Monat gratis Burger.