Ungewöhnlich früh klingelte am Samstagmorgen das Handy von Eileen Linke , Mäuse- und Rattenbeauftragte bei den Tierfreunden Münster. Sie wurde zu einem Notfall-Einsatz gerufen. Als Linke wenig später am Tierheim eintraf, starrte sie fassungslos auf mit Volierendraht und Kabelbinder verschlossene Mörtelkästen und Plastikbehälter. Zwischen Altkleidern, Brötchen, Kartoffeln und Hundefutter wimmelte es vor Ratten jeden Alters: insgesamt 67 Tiere, heißt es in einer Pressemitteilung der Tierfreunde.

Ein Allzweckraum für Mitarbeiter wurde kurzerhand umgenutzt, jede verfügbare Hand schleppte Möbel heraus und Käfige hinein. Mittendrin sortierte Linke mit Lisa Pommeranz und Sarah Birkendorf im Akkord die Tiere, die sich teils in einem sehr schlechten Zustand befanden, nach Geschlecht in Transportboxen ein. Einige Tiere mussten noch am gleichen Tag beim Tierarztnotdienst erlöst werden. Der stellvertretende Tierheimleiter Ingmar Karrie stellte aus dem Lager alles bereit, was neben dem vorhandenen Rattenkäfig als Unterkunft dienen konnte.

Wegen der Mörtelkästen geht Linke von einer Futtertierzucht aus. „Entweder die Pythons dieses Menschen sind gestorben, oder er hatte sonst keine Abnehmer und Lust mehr“, kommentiert sie mit Galgenhumor. „Wer immer der Verursacher dieses Notfalls gewesen ist: Er hat nicht nur anderen seine Verantwortung vor die Füße geschmissen, sondern auch hohe Kosten verursacht.“ Von der geballten Arbeitskraft der Ehrenamtlichen, die teils zwölf Stunden am Stück durchgeschuftet hatten, ganz zu schweigen.

„Jeder weiß, wie hilfsbereit wir sind“, ärgert sich Mariette Junker, erste Vorsitzende der Tierfreunde. „Wir haben in ähnlichen Fällen im besten Einvernehmen Lösungen gefunden. Alles in Ruhe und ohne so viel unnötige Belastung für Mensch und Tier. Man hätte einfach vorher mit uns Kontakt aufnehmen können.“