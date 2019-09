Überfallopfer steht nun vor Gericht

Eigentlich war der 21-jährige Münsteraner Opfer eines nächtlichen Überfalls. Seit Dienstag aber muss er sich selbst vor dem Landgericht verantworten – wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

Von Todesangst berichtete der 21-jährige Angeklagte, der im Dezember 2017 selbst Opfer eines bewaffneten Überfalls in seiner Wohnung geworden war. Einen Tag vor Heiligabend traten drei maskierte und bewaffnete Männer die zweimal verriegelte Wohnungstür ein und prügelten den 21-jährigen, der sich zunächst noch versucht hatte mit Pfefferspray zu wehren, sowie eine weitere Person nieder.

Grund für dieses hollywoodreife Rollkommando war eine nicht unerhebliche Menge Marihuana, welche der Angeklagte zum Weiterverkauf in seiner Wohnung gelagert hatte. Tatsächlich wurde bei den gesondert verfolgten Angreifern 258 Gramm des Betäubungsmittels sichergestellt.

Im Auftakttermin vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Münster, in dem nun die schwerwiegenden Verstöße des damaligen Überfallopfers verhandelt wurden, räumte der Angeklagte die Vorwürfe aus der Anklageschrift und damit die Lagerung einer zum Weiterverkauf sowie Eigenkonsum bestimmten Betäubungsmittelmenge, welche die Grenze zu einer nicht geringen Menge um ein Vielfaches übersteigt, und den Besitz eines waffenähnlichen Gegenstands in Form des Pfeffersprays ein. Bei der Anwendung von Erwachsenenstrafrecht sei bei dieser Tatschwere kein Strafmaß unter fünf Jahren mehr anwendbar, betonte der vorsitzende Richter.

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe empfahl jedoch die Anwendung des Jugendstrafrechts. So habe der 21-Jährige, der mit häuslicher Gewalt sowie starker Alkoholabhängigkeit und Drogenkonsum seitens der Eltern aufgewachsen ist, seinen Weg noch nicht gefunden. Positiv sei sicherlich zu bewerten, dass der Abiturient trotz seines schwierigen Hintergrunds seinen Bildungsweg erfolgreich gemeistert habe. Problematisch aus Sicht der Jugendgerichtshilfe jedoch ist der Umstand, dass der Angeklagte seinen eigenen Drogenkonsum bagatellisiere. So verstrickte sich der 21-jährige, der laut seinem Verteidiger reinen Tisch machen und seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen wolle, immer wieder in Widersprüche, was seinen aktuellen Betäubungsmittelkonsum betrifft.

Die Plädoyers sollen am kommenden Freitag gehalten werden. Dann wird auch mit dem Urteil gerechnet.