Kitaplätze in der südlichen Innenstadt sind knapp – und die Stadt sucht dort seit Jahren dringend Immobilien. Nun entsteht am Sankt-Josefs-Kirchplatz eine neue Einrichtung.

In der ehemaligen Post, einem Gebäude im Eigentum der Stadt Münster, wird eine Kita mit 30 Betreuungsplätzen eingerichtet. Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien berät in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch über eine entsprechende Vorlage.

Versorrgung soll verbessert werden

Die Versorgungsquote gerade der unter dreijährigen Kinder ist in diesem Bereich der Stadt mit derzeit 41,8 Prozent laut Stadt sehr niedrig. Durch die Einrichtung der neuen Kita werde sich die Versorgung auf 43 Prozent erhöhen, so die Vorlage.

Umfangreiche Sanierung des Gebäudes

Die künftige Kita werde im Erdgeschoss des Gebäudes und in einem zweigeschossigen Anbau entstehen. Im Obergeschoss des Gebäudes befinden sich zwei vermietete Wohnungen. Sollten sich hier einmal Änderungen ergeben, könnten diese Räume ebenfalls für Kita-Zwecke genutzt werden, so heißt es. Für den Umbau beziehungsweise die Erweiterung werden Kosten in Höhe von 2,52 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten entstünden, weil das Gebäude sehr umfangreich saniert werden müsse. Außerdem müsse der Boden des Grundstücks saniert werden, weil sich hier früher eine Tankstelle befand.

Vor sechs Jahren hatte die Stadt ihr Vorhaben, eine Kita direkt im Südpark zu bauen wegen Bürgerprotesten aufgegeben. Die Anwohner hatten seinerzeit gegen den Wegfall von Spiel- und Erholungsflächen geklagt.