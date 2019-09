Was braucht das Ehrenamt?

Anja Schipke kann sich noch gut erinnern, als sie vor 25 Jahren begonnen hat, sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirche zu engagieren – damals in einer Mutter-Kind-Gruppe in einer Gemeinde in Münster, weil Plätze im Kindergarten fehlten. Da habe sie den Austausch mit den Hauptamtlichen vermisst, erinnert sie sich. „Wir sind untergegangen.“

In all den Jahren habe sich nun viel getan, „aber es kann noch besser werden“, meint Schipke, die inzwischen selbst Synodalbeauftragte für das Ehrenamt im Evangelischen Kirchenkreis Münster ist, ehrenamtlich übrigens. Und in dieser Funktion freut sie sich umso mehr, dass der Kirchenkreis nun fragt: „Ehrenamt – wie geht es dir?“

Mit einer breit angelegten Befragung unter mindestens 3000 Ehrenamtlichen in 25 Kirchengemeinden will der Evangelische Kirchenkreis Münster ermitteln, welche Bedürfnisse die Engagierten haben, was sie behindert und belastet. Ziel ist es, ein Gesundheitskonzept zu erstellen, damit sich die Ehrenamtlichen weiterhin „möglichst gesund, gut und gerne einbringen“, wie Pfarrer Thomas Groll als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Salutogenese, die sich ums Wohlbefinden kümmert, betont.

Für die hauptamtlich Beschäftigten im Kirchenkreis lief dieser Prozess nach Grolls Angaben seit dem Jahr 2013. Jetzt rücken die ehrenamtlich Engagierten in den Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen in den Blick. Damit ist der Kirchenkreis Münster nach eigener Einschätzung deutschlandweit in der Evangelischen Kirche ein Vorreiter. Vergleichbare Projekte seien nicht bekannt, heißt es am Dienstagvormittag bei der Vorstellung der Umfrage.

Ab 1. Oktober findet sich der Fragebogen auf der Homepage des Kirchenkreises, er soll aber auch in Papierform in den Gemeinden ausgegeben werden. Bis zu 25 Minuten werde es dauern, ihn auszufüllen, heißt es. Rund 5000 Euro, so schätzt Superintendent Ulf Schlien, setze der Kirchenkreis für diese Befragung ein, deren Auswertung ab Dezember das Institut für Kirche und Gesellschaft in Villigst vornimmt. Die Ergebnisse des Projekts will der Kirchenkreis in der Herbstsynode 2020 verabschieden.

„Kirchengemeinden sind Ermöglicher“, erklärt Superintendent Schlien. Deshalb müsse Kirche auch den passenden Rahmen für das Ehrenamt schaffen. Wo es bisweilen hakt, davon hat Pfarrer Groll schon eine gewisse Vorahnung: „Großes Thema sind Wertschätzung und Kommunikation“, verweist er auf die zurückliegenden Ergebnisse bei der Befragung von hauptamtlich Beschäftigten im Kirchenkreis.

Ehrenamtlerin Anja Schipke legt viel Wert auf den Austausch der Engagierten untereinander: „Ehrenamt ist starke Beziehungsarbeit.“