Nähmaschine an Nähmaschine, dazu kahle Betonwände. Ein Ort, an dem man zunächst nicht an den Glamour von „Holiday on Ice“ denkt, und doch gehört er genau dorthin. Denn in dem Raum mit den Betonwänden halten sich regelmäßig die kreativen Köpfe Jessie Wistof (22) und Carlo Kondring (23) auf. Sie besuchen die Schule für Modemacher und haben einen Wettbewerb der Eislaufshow gewonnen. Der Preis: Sie dürfen ein Kostüm für die Eis-Revue entwerfen.

Projekt gibt es nur in Münster

Am 26. Dezember ist ein Auftritt der Nachwuchssportlerin Leony Hinz aus Münster geplant, die eine eigene Eislauf-Choreografie aufführen wird. Das passende Kostüm wird jetzt von Wistof und Kondring entworfen. Eine ganz besondere Chance: Denn auch wenn „Showtime“ in vielen Städten aufgeführt wird, ein solches Projekt für Modeschüler gibt es nur in Münster. Dafür tun sich die jungen Designer, die die Schule erst seit einem Jahr besuchen, mit Kostümdesigner Simon Crawhust von „Holiday on Ice“ zusammen.

Detailplanungen beginnen

Er sah den finalen Entwurf der beiden am Mittwoch zum ersten Mal und war trotz einiger Verbesserungsvorschläge sofort angetan. Jetzt beginnen die Detailplanungen, damit das Kostüm hergestellt werden kann.

„ Am kniffligsten war es für uns, die nötige Funktionalität und den Glamour der Show zu vereinen. Am kniffligsten war es für uns, die nötige Funktionalität und den Glamour der Show zu vereinen. “ Jessie Wistorf, Modeschülerin

Eine schwierige Aufgabe, immerhin muss der Entwurf viele Eigenschaften erfüllen. „Am kniffligsten war es für uns, die nötige Funktionalität und den Glamour der Show zu vereinen“, erklärt Jessie Wistorf, die selbst Erfahrungen mit dem Eislaufen hat. Carlo Kondring stimmt zu: „Wir beide mögen auffällige Designs und ungewöhnliche Silhouetten. Natürlich muss das Kostüm aber gleichzeitig fürs Eis geeignet sein, da mussten wir manchmal einen Gang zurückschalten.“ Schließlich ist Leony Hinz erst neun Jahre alt und muss sich in ihrem Kostüm richtig bewegen können. Es darf also nicht allzu schwer und pompös sein.

Beide seien schon sehr gespannt, ihren Entwurf bald in Aktion in der Show zu sehen und dieses Erlebnis mit Familie und Freunden teilen zu können, sagen Wistof und Kondring.