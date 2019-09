Am Samstag (28. September) findet in den Münster-Arkaden „Ein Tag der Niederdeutschen Bühne“ statt unter dem Motto „Kuemmen – Kieken – Küern“. Zwei Musikgruppen haben Georges und ihr Organisationsteam gewonnen. „Easy Cover“ zum Beispiel mit der Türmerin Martje Saljé, die zum „Hiärtlick willkuemmen“ um 11 Uhr plattdeutsche Lieder spielen. Die jüngsten Mitglieder der NDB ab zwölf Jahren tragen anschließend „Tierische Geschichten“ vor, begleitet vom NDB-Urgestein Hannes Demming am Klavier.

Bei „Düt und dat usse Platt“ gegen 12.30 Uhr werden Georges und Demming Gedichte aus dem Stegreif vortragen, bevor erneut „Easy Cover“ das Ruder übernimmt. Das Akkordeon-Orchester „Musica Viva“ ist die zweite Musikgruppe, die um 14 Uhr auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss (Seite zur Ludgeristraße) aufspielt. Bühnenaufbau, Requisiten und Bildschirme, auf denen Ausschnitte aus NDB-Stücken laufen, werden nicht zu übersehen sein.

Im Halbstundentakt geht es weiter: In „Wackelkontakt“ geben Heike und Bernd Artmann eine Kostprobe aus dem gleichnamigen Einakter von Konrad Hansen. Eine Kostümversteigerung und die Bekanntgabe des Preisrätsels (zwei Premierenkarten für den „Summernachtsdraum“ am 29. November winken) folgen, bevor Demming und Hermann Fischer um 17 Uhr in „Die Buckelige Verwandtschaft“ unterhaltsam die Beziehung zwischen Platt und dem Englischen aufdecken.

Ein Ausschnitt aus dem Einakter „De Thriaoter-Karten“, ebenfalls von Konrad Hansen, plattdeutsche Lyrik und Prosa zum Thema „Essen und Trinken“, ein zweites offenes Singen und das „Gued guahn!“ um 19 Uhr beenden den Aktionstag.